Tehlike Altındaki Sarı Benekli Türk Semenderi Görüntülendi

Tehlike Altındaki Sarı Benekli Türk Semenderi Görüntülendi
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli Türk semenderi görüntülendi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen semenderin, genellikle nemli ortamlarda ve yağmur sonrası ortaya çıktığı belirtildi.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde nesli tehlike altında olan sarı benekli Türk semenderi görüntülendi.İlçedeki Yenice Mahallesi Çat mevkinde nesli tükenme altında olan, 'Türk semenderi' olarak bilinen sarı benekli semender görüldü. Genellikle nemli ortamları seven ve yağmur sonrası ortaya çıkan semender, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Haber-Kamera: Hacı Baba LALE/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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