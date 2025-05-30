Tehlike Altındaki Sarı Benekli Türk Semenderi Görüntülendi

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde nesli tehlike altında olan sarı benekli Türk semenderi görüntülendi.İlçedeki Yenice Mahallesi Çat mevkinde nesli tükenme altında olan, 'Türk semenderi' olarak bilinen sarı benekli semender görüldü. Genellikle nemli ortamları seven ve yağmur sonrası ortaya çıkan semender, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Haber-Kamera: Hacı Baba LALE/KAYSERİ,