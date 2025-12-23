Gaziantep'te tehdit edilen hemşire LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tehdit edilen hemşire, karşı tarafla Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) bağış şartıyla uzlaştı.

Nizip Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli hemşire Z.N.B, hastaneye başvuran A.K'nin kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosu'na sevk edildi. Atanan uzlaştırmacı, taraflar arasında yaptığı görüşmede şüphelinin LÖSEV'e 5 bin lira bağış yapması şartıyla Z.N.B'nin şikayetinden vazgeçeceğini kaydetti.

Şüphelinin de talebi kabul etmesiyle taraflar anlaştı.