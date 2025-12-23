Haberler

Gaziantep'te tehdit edilen hemşire LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir hemşire, kendisini tehdit eden kişiyle Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) bağış yapma şartıyla uzlaştı.

Nizip Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli hemşire Z.N.B, hastaneye başvuran A.K'nin kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosu'na sevk edildi. Atanan uzlaştırmacı, taraflar arasında yaptığı görüşmede şüphelinin LÖSEV'e 5 bin lira bağış yapması şartıyla Z.N.B'nin şikayetinden vazgeçeceğini kaydetti.

Şüphelinin de talebi kabul etmesiyle taraflar anlaştı.

