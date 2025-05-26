TEGV Yılsonu Kapanış Şenliği Van'da Coşkuyla Kutlandı

TEGV'den yılsonu kapanış şenliği

VAN - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Muradiye Öğrenim Birimi tarafından yılsonu kapanış şenliği düzenlendi.

Van'ın Muradiye ilçesinde kurulduğu günden bu yana gönüllü eğitmenlerle ilçede bulunan öğrencilere eğitim veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 30 yılda binlerce öğrenciye dokunarak onları geleceğe hazırladı. 30. yıl şenlikleri kapsamında yapılan etkinlikle ilçedeki öğrenciler doyasıya eğlendi.

TEGV Muradiye Öğrenim Birimi Sorumlusu Buket Müjde, "Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Muradiye Öğrenim Birimi olarak bugün çocuklarımızla bir araya gelip hem kapanış şenliğimizi hem de 30. yılımızı kutlamış olduk. Gönüllülerimiz, çocuklarımız ve destekçilerimizle bir aradaydık. Stantlarımız, oyunlarımız, parkurlarımızla keyifli bir gün geçirdik. Dans gösterileriyle de çocuklar bizim enerjimize enerji kattılar. Bizimle olan, destek sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Nice nice güzel 30. yıllara diliyorum" dedi.

Öğretmen Beyza Dede ise Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın 30. yılını gönüllü arkadaşları ve çocuklarla birlikte kutladıklarını belirterek, "Bu keyifli günde bize eşlik eden tüm arkadaşlarımıza, tüm gönüllerimize ve tüm çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir kutlamaydı" diye konuştu.