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Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu

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5 teğmen ve 3 komutanın TSK'dan ihraç edilmesine "Hayır" oyu veren Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan emekliliğini isterken, Milli Savunma Bakanlığı komutanın talebini onayladı.

Kara Harp Okulu'ndaki kılıçlı yemin töreni nedeniyle 5 teğmenin TSK'dan ihracına, karşı oy kullanarak şerh düşen Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın emeklilik dilekçesi verdiği ortaya çıkmıştı.

MSB: KORGENERAL TEVFİK ALGAN'IN TALEBİ KABUL EDİLDİ

Bugün Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, o talebin kabul edildiği belirtildi. MSB kaynakları, Korgeneral Tevfik Algan'ın emekliliğini istediğine dair sorular üzerine şunları söyledi; "TSK'da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılabiliyor. Bunun dışında yapılacak emeklilik taleplerinin onaylanması Kuvvet Komutanlarının yetkisinde.

Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılan emeklilik talepleri onaylanmak zorunda. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı kendi isteğiyle dün emeklilik dilekçesini verdi. Talebi uygun görülerek onaylandı."

TUZLA PİYADE OKULU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nin daha önce ihraç edilen bir Teğmen hakkında verdiği "iptal kararı"na ilişkin sorular üzerine de şu açıklama yapıldı; "Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nin almış olduğu karara ilişkin duruşma 13 Şubat'ta görülmüştür. Karara yönelik henüz bakanlığımıza resmi bir tebligat yapılmamıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Davaya konu kişi Piyade Okulu'ndaki olaylara karıştığı için ihraç edilen 7 personelden birisi değildir. Bu kişi "Türk toplum yapısına aykırı" sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilmiştir."

SON 1 HAFTADA 31 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada ayrıca, "Son bir hafta içerisinde 31 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 408 oldu. Terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist hudut karakollarına teslim oldu" ifadelerine yer verilirken şunlar kaydedildi; "Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 106 kişi yakalandı, 1573 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 720, engellenen kişi sayısı 9 bin 754'e yükseldi."

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (52)

Haber Yorumlarızwktnktmgp:

onaylayanların elleri dert görmesin

Yorum Beğen238
Yorum Beğenme337
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Haber YorumlarıMurat Kara:

adamı istifaya zorlamadılarsa ben de eşeğim padişahın fermanına karşı gelince böyle oluyor

Yorum Beğen323
Yorum Beğenme166
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Haber YorumlarıUğur Onur:

Ordumuz dağılıyor farkında mısınız?

Yorum Beğen252
Yorum Beğenme229
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Haber Yorumları4j6d6rrbr8:

askeriye disiplin demektir. bunu sağlayamıyorsan emekli olman daha doğru olacaktır. sağlayamadığı disiplini örtbas etmek için cezanın yanındaymış gibi görünüp sonrasında ayrılmak iyi taktik olmuş

Yorum Beğen182
Yorum Beğenme240
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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Bu yobazlar Atatürk den korktukları kadar Allah dan korkmuyorlar. Devran dönecek, bu memleket fabrika ayarlarına dönecek.

Yorum Beğen258
Yorum Beğenme150
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Haber YorumlarıNurullah Akarslan:

oh be

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme153
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Haber YorumlarıKuvvet Mercan:

padişah a karşı gelmeyeceksin

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme146
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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Buna sevinenleri anlamak çok zor. Gidecek başka yeriniz var sanki

Yorum Beğen137
Yorum Beğenme56
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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

10 tane daha cezaevi yapılıyomuş bun lar kalırsa zaten artık yer yokluğundan ev hapisleri olacak

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme24
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Haber Yorumlarıhas02besni:

Allah korkusu olandan korkacaksın.bundan insan korkusu var.bu görevi yapmış mı sayılıyor.ipin ucu nere gidecek

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme14
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