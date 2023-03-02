Deprem bölgesinde tedirginlik oluşturan görüntünün Ay halesi olduğu anlaşıldı

Deprem bölgesinde pek çok vatandaşın dikkatini çeken Ay'ın etrafında halka olan bir görüntü tedirginlik yaratmıştı. Sırrı çözülen görüntünün Ay halesi olduğu anlaşıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede vatandaşlar, Ay'ın etrafındaki halkayı görünce tedirginlik yaşadı. Yeni bir deprem olacağı hissine kapıldıklarını belirten vatandaşların gördüğü Ay'ın etrafındaki çember sosyal medyada da gündem oldu. Yaşanan durumun bir doğa olayı olduğu ve Ay halesi olduğu anlaşıldı.

"İLK DEFA AY'IN BU HALİNİ GÖRDÜK"

Ay'ın bu halini ilk kez gördüğünü ifade eden Erkan Çalışkan, "Deprem bölgesi olan İskenderun'da yaşıyoruz. İlk defa Ay'ın bu halini gördük. İlk başta şaşırdık. Daha sonra internette yaptığımız araştırmalar sonucu mevsimsel olarak böyle olduğunu öğrendik" dedi.

AY HALESİ

Yükseklerdeki buz kristallerinin altıgen formu, ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağlıyor. Ay'dan farklı açılarla gelen ışıklar buz kristallerine ulaştıktan sonra kırılarak dairesel halkalar oluşturuyor.