Tedavileri tamamlanan kaya kartalı ve arı şahini doğaya salındı

VAN'da yaralı bulunup götürüldüğü Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlanan kaya kartalı ve arı şahini, yeniden doğaya salındı.

Gürpınar ilçesinde Erek Dağı eteklerinde bulunan 2 bin 500 rakımlı Keşiş Gölü'ne çıkan doğaseverler, burada yaralı buldukları kaya kartalı ve arı şahinini, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Kuşların 40 gün sonra tedavileri tamamlandı. Kaya kartalı ve arı şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ile doğaseverler tarafından yeniden aynı bölgeye götürülüp doğaya salındı.

Van Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez ise "Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün getirmiş olduğu kaya kartalı ve arı şahinini, doğaseverlerle birlikte doğaya saldık. Doğaya ihtiyacımız var, doğanın bize ihtiyacı yok. İnsan olamazsa doğa mükemmel yaşar. Ama doğa olmadan insanın yaşama şansı yok. Bu yüzden hem doğayı ve doğa canlılarını koruyalım. Çünkü onlara ihtiyacımız var" diye konuştu.