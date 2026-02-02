Haberler

TED Üniversitesi'nde Sanal Gerçeklik Sanat Maratonu yapıldı

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin düzenlediği Sanal Gerçeklik Sanat Maratonu, Teacher+ yaklaşımını uygulayarak öğrencilere dijital sanat deneyimi sundu. Etkinlik, çeşitli disiplinlerden katılımcılara açık ve öğrenmeyi tasarlama odaklı bir etkinlik olarak dikkat çekti.

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenliğin Ötesi - Teacher+ yaklaşımının bir parçası olarak düzenlenen Sanal Gerçeklik (VR) Sanat Maratonu gerçekleşti. Bu kapsamda Teacher+ modeli; öğretmenliği yalnızca sınıf içinde bilgi aktaran bir rol olmaktan çıkararak, öğrenme süreçlerini tasarlayan, teknolojiyi yöneten ve çok disiplinli ortamlarda liderlik eden bir meslek anlayışına dönüştürüyor.

31 Ocak–1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Sanal Gerçeklik ve Sanat Maratonu, sanal gerçeklik teknolojisini yaratıcı üretimle birleştirerek katılımcılara üç boyutlu dijital sanat deneyimi sundu. Maraton, yalnızca eğitim fakültesi öğrencilerine değil; sanata, teknolojiye ve dijital üretime ilgi duyan farklı disiplinlerden katılımcılara açık olarak düzenlendi.

ÖĞRENME MÜHENDİSLİĞİNİN YARATICI YÜZÜ

TEDÜ Eğitim Fakültesi' uygulanan Teacher+ modeli; öğretmenliği yalnızca sınıf içinde bilgi aktaran bir rol olmaktan çıkararak, öğrenme süreçlerini tasarlayan, teknolojiyi yöneten ve çok disiplinli ortamlarda liderlik eden bir meslek anlayışına dönüştürüyor. VR Sanat Maratonu da bu vizyonun bir çıktısı olarak; sanal gerçeklik, yaratıcılık ve öğrenmeyi aynı deneyimde buluşturdu. Katılımcılar, geleneksel sanat araçlarının ötesine geçerek dijital ortamda özgün eserler üretme fırsatı buldu.

'ÖĞRENME ARTIK TASARLANAN BİR DENEYİM'

TEDÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, etkinliğin fakültedeki dönüşüm sürecinin doğal bir sonucu olduğunu belirterek şunları söyledi:

" Yaklaşımımız, öğrenmeyi sadece aktarılan bilgi olmaktan çıkarıp tasarlanan bir deneyime dönüştürüyor. Sanal gerçeklik gibi ileri teknolojilerle sanat üretimini bir araya getirmek, öğrenmenin yaratıcı ve disiplinlerarası boyutunu güçlendiriyor. Bu maraton, öğrenme mühendisliği vizyonumuzun sahadaki güçlü bir yansımasıdır."

TEDÜ Eğitim Fakültesi' yürütülen Teacher+ dönüşümü kapsamında; AR/VR teknolojileri, yapay zeka destekli öğrenme projeleri, veri analitiği çalışmaları ve disiplinlerarası üretim kültürü eğitimin merkezine yerleştiriliyor. Sanal Gerçeklik ve Sanat Maratonu, bu bütüncül dönüşümün; teknolojiyle güçlenen, yaratıcılığı teşvik eden ve öğrenmeyi deneyime dönüştüren önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
