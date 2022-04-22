Ted Senfoni Orkestrası, 15.Yaşını 23 Nisan Özel Konseri ile Kutluyor

Türk Eğitim Derneği (TED) Senfoni Orkestrası, TBMM'nin kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle konser verecek. Konser Ankara'da bulunan Ata Sahne'de saat 20: 30'da başlayacak.

Şef Ahmet Ünlü yönetiminde TED Senfoni Orkestrası 23 Nisan Özel Konseri verecek. 15.yaşını 23 Nisan Özel Konseri ile kutlayacak olan Orkestra'nın konserine Dilek Türkkan eşlik edecek. Konser yarın saat 20: 30'da Ankara Ata Sahne'de yapılacak. Ata Sahne'de düzenlenecek konserin biletlerine Biletix'ten ulaşılabiliyor.