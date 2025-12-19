Haberler

Uluslararası Kodlama Olimpiyatları'nda ilk 10'da iki Türk öğrenci yer aldı

Güncelleme:
TED Ankara Koleji'nde eğitim gören öğrenciler, Uluslararası Kodlama Olimpiyatları'nda yapay zeka kategorisinde dünya genelinde önemli dereceler elde etti. 6. sınıf öğrencisi Eren Yıldız dünya dördüncüsü, 7. sınıf öğrencisi İnanç Yağız Şenay ise dünya yedincisi oldu. Öğrenciler toplamda iki altın, üç gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

TED Ankara Koleji Özel Ortaokulunda eğitim gören 6'ncı sınıf öğrencisi Eren Yıldız ile 7'nci sınıf öğrencisi İnanç Yağız Şenay, Uluslararası Kodlama Olimpiyatları'nda yapay zeka kategorisinde dünya genelinde ilk 10'un içinde yer aldı.

TED Ankara Koleji Özel Ortaokulu öğrencileri, Uluslararası Kodlama Olimpiyatları'nda 'AI Prompt Lab' kategorisinde büyük başarıya imza attılar. Çevrim içi olarak 15 Kasım tarihinde gerçekleştirilen yarışmada; kendilerine verilen süre içerisinde doğru, açık ve etkili İngilizce yapay zeka istemleri (prompt) oluşturarak, yapay zeka teknolojisini başarıyla uygulayan öğrenciler dünya çapında önemli dereceler elde ettiler.

Yarışmada, 6'ncı sınıf öğrencisi Eren Yıldız dünya dördüncüsü ve 7'nci sınıf öğrencisi İnanç Yağız Şenay dünya yedincisi olma başarısı gösterdi. Öğrencilerin yarışma sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptıkları ortak açıklamada, "Elde ettiğimiz bu başarıdan dolayı gururluyuz. Son dönemde oldukça popüler olan yapay zeka alanına bizler de büyük ilgi duyuyoruz. Bize verdikleri destekten dolayı öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

TED Ankara Koleji öğrencileri aynı yarışma kapsamında iki altın, üç gümüş ve bir bronz madalya sertifikası kazandı. Pırıl Mörel ve Arda Dolay altın madalya, Ece Şen, Defne Gül ve Erenalp Çetintürk gümüş madalya, Çağan Serdar ise bronz madalya almaya hak kazandı.

