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Tebligat yapılmadan işletilen faiz iade edildi

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- Kamu Denetçiliği Kurumu, borç bildirim yazısı, resmi tebligat yerine WhatsApp'tan gönderilen ve aynı gün ödeme yapmasına rağmen kendisinden faiz tahsil edilen doktoru haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), resmi tebligat yapılmadan WhatsApp üzerinden borç bildirilen doktordan tahsil edilen faizin iade edilmesini sağladı.

KDK'nin kararına göre, sözleşmeli başhekimlikten istifa ederek devlet hastanesinde kadrolu göreve başlayan doktordan, peşin ödenen maaşın iadesi istendi.

Resmi yazı gönderildiğinde aynı gün içerisinde ödemeyi gerçekleştireceğini belirten doktora tebliğ yapılmadı.

Bir müddet sonra tebliğin akıbetini sormak için hastane ve il sağlık müdürlüğünde görevli mutemetlikleri arayan doktora, borç bildirim yazısı WhatsApp üzerinden gönderildi.

Borcu öğrendiği gün ödeme yapmasına rağmen kendisinden ayrıca faiz tahsil edilen doktor, KDK'ye başvurarak, haksız yere ödetilen faizin iadesini talep etti.

Başvurucuyu haklı bulan KDK, geri ödeme sırasında tahsil edilen faiz tutarının iadesi yönünde Sağlık Bakanlığına tavsiyede bulundu.

Ayrıca tebligat hizmetlerinde görevli personelin mevzuata uygunluk, dikkat ve özen yükümlülüğü konusunda bilgilendirilmesi, uygulamada birlik sağlanması ve hizmetin daha dikkatli, özenli ve zamanında yürütülmesi için idari tedbirlerin alınması istendi.

KDK'nin tavsiyesi sonrası, başvurucudan tahsil edilen faiz tutarı iade edildi.

Usulüne uygun tebliğ yapılmalı

Kararda, idarelerin bir alacağa faiz işletebilmesi için öncelikle borçluya usulüne uygun şekilde ihtarname göndermesi ve ödeme için makul bir süre tanıması gerektiği vurgulandı.

İdarenin kendi iç koordinasyon eksikliği veya tebligat sürecindeki gecikmelerden kaynaklanan sonuçların vatandaşa yüklenemeyeceği belirtilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"İdarenin alacağa ilişkin usulüne uygun bir ihtarda bulunmadığı, başvuranın, idarenin ihtarını WhatsApp uygulaması üzerinden haricen öğrendiği gün ödemeyi gerçekleştirerek temerrüde düşmediği dikkate alındığında, asıl alacağa idarece haksız ve dayanaksız şekilde tahakkuk ettirilen yasal faiz tutarının başvurana iade edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır."

Kaynak: AA
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