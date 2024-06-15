TDV, Uganda'da ihtiyaç sahiplerine 42 bin hisse kurban eti dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Uganda'daki ihtiyaç sahiplerine 42 bin hisse kurban eti dağıtacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2024 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Doğu Afrika ülkesi Uganda'daki hazırlıklarını tamamladı.

Kurbanlık alım işlemlerini tamamlayan TDV gönüllüleri, kesimhanedeki son kontrollerini de gerçekleştirdi.

TDV yetkilisi Talha Enes San, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 ay önce hazırlıklara başlandığını, ekiplerin kurbanlık kontrollerinin ardından sözleşmelerin imzalandığını ve kurbanlıkların kesim bölgelerine ulaştırılmasının sağlandığını söyledi.

Uganda'da 6 bin kurban kesimi yapılacağını bildiren San, şunları kaydetti:

"6 bin kurbanlık 42 bin hisse yapıyor. Türkiye ve yurt dışından gelen bağışların miktarınca kurban sayılarında ihtiyaca binaen artırımlarda bulunabiliriz. Kesmeyi planladığımız kurbanlarla yaklaşık 50 bin aileye ulaşmayı planlıyoruz. Bağışlar, miktarındaki değişiklikler sebebiyle bu sayılarda da değişiklikler olabilir. Tüm bağışçılara teşekkür ediyoruz. Emanetlerini yerlerine ulaştıracağız."