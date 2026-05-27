TDV, 46 bin 650 hisse kurban etini Tanzanya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Tanzanya'da 46 bin 650 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Tanzanya'ya giden TDV gönüllüleri, ülke genelinde kurbanların kesileceği alanlarda incelemelerde bulundu ve satın alım işlemlerini tamamladı.

Vakfın kurban organizasyonu kapsamında Tanzanya'da bulunan Kastamonu Müftüsü Bekir Derin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlıkların veteriner hekimlerce kontrollerinin tamamlandığını ve kesim işlemlerini bayram süresince gerçekleştireceklerini söyledi.

Kurbanlarını TDV'ye emanet eden hayırseverlere teşekkür eden Derin, "Bu yıl Tanzanya'da 6 bin 650 büyükbaş hayvan kesilecek. Din görevlilerimiz nezaretinde Tanzanya'daki 20 bölgede kurbanlarımızı keseceğiz. 46 bin 650 hisse kurban eti ekiplerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır." ifadelerini kullandı.