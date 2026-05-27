Haberler

TDV, 46 bin 650 hisse kurban etini Tanzanya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

TDV, 46 bin 650 hisse kurban etini Tanzanya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Tanzanya'da 46 bin 650 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kesimler bayram süresince 20 bölgede gerçekleştirilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Tanzanya'da 46 bin 650 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Tanzanya'ya giden TDV gönüllüleri, ülke genelinde kurbanların kesileceği alanlarda incelemelerde bulundu ve satın alım işlemlerini tamamladı.

Vakfın kurban organizasyonu kapsamında Tanzanya'da bulunan Kastamonu Müftüsü Bekir Derin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlıkların veteriner hekimlerce kontrollerinin tamamlandığını ve kesim işlemlerini bayram süresince gerçekleştireceklerini söyledi.

Kurbanlarını TDV'ye emanet eden hayırseverlere teşekkür eden Derin, "Bu yıl Tanzanya'da 6 bin 650 büyükbaş hayvan kesilecek. Din görevlilerimiz nezaretinde Tanzanya'daki 20 bölgede kurbanlarımızı keseceğiz. 46 bin 650 hisse kurban eti ekiplerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e namaz sonrası açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zamanlama manidar! Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi

Zamanlama manidar! Bakan devreye girdi, görevden alma geldi
Dervişoğlu: Ülkemizde birçok problemin yanında şimdi bir de derin bir mutsuzluk hakim

Dervişoğlu'nun bayram mesajına "halkın mutsuzluğu" damga vurdu
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in 'keçi' paylaşımına dikkat çeken yorum

Sevgilisinin bu anlarına yorumu küfürlü oldu
Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

Dere kenarında bulundu! Her bir detayı kan donduran cinsten
Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

Komşu alev alev! Binlerce kişi sokaklara indi
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz