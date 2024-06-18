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TDV Sudan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıyor

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Türkiye Diyanet Vakfı, Sudan'da ihtiyaç sahiplerine vekalet yoluyla kurban kesimi ve kurban eti dağıtımını sürdürüyor. 1500 büyükbaş hayvanın kesimi tamamlanacak ve kurban etleri yardım dernekleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Sudan'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere vekalet yoluyla kurban kesimi ve kurban eti dağıtımı devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin "Müminler ancak kardeştirler" temasıyla düzenlediği 2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu'nda 1500 büyükbaş hayvanın kesimi bugün tamamlanacak.

Kurban kesiminin iki farklı bölgede yapıldığı Sudan'da, Atbara şehrinde bin büyükbaş, Kesele şehrinde ise 500 büyükbaş kurban kesilmiş olacak.

Ayrıca kurban kesimi kamerayla kaydedilecek ve isteyen vekaletname sahiplerine kesim anına ait görüntüler iletilecek.

Yapılan kesimlerin ardından kurban etleri, bölgede hizmet veren yardım dernekleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

TDV Sudan ekip sorumlusu Ahmet Hilal, vekaletlerini veren bağışçıların kurbanlarını 7 kişilik ekiple kestirdiklerini, iki bölgede devam eden kesimlerini bugün tamamlayarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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