Haberler

Türkiye Diyanet Vakfı ramazan yardımlarıyla Tanzanya'da ihtiyaç sahibi ve yetimleri sevindirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan döneminde Tanzanya'nın Tanga bölgesinde ihtiyaç sahipleri ve yetimlere gıda yardımı yaptı. 'Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin' temasıyla gerçekleştirilen yardım programında, bölgedeki çeşitli noktalara gıda paketleri ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Tanzanya'nın Tanga bölgesinde ihtiyaç sahipleri ve yetimlerin eğitim gördüğü kurumlara gıda yardımı yaptı.

"Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" temasıyla ramazana yönelik hazırlanan yardım programı kapsamında, Tanga bölgesinde çalışma yürütüldü. TDV ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Almanya ve Fransa'dan gelen üyeleri, bölgedeki çeşitli noktalarda ihtiyaç sahipleri ve yetimhanelere gıda paketi ulaştırdı."

Gıda paketlerini teslim alan bölge halkı, TDV görevlilerine minnet duygularını iletti. Hatıra fotoğrafı çekildikten sonra da hep birlikte dualar edildi.

Türk yardım görevlileri, Tangalı çocuklara balon ve şeker dağıttı, hediyeler verdi.

TDV Yurt Dışı Eğitim Hizmetleri Uzmanı Furkan Akçakıl, AA muhabirine, vakıflarının 2026 ramazan programı kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olduğunu söyledi.

Tanzanya'nın en ücra köşelerindeki yetim ve ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdıklarını kaydeden Akçakıl, Afrika'daki mazlum ihtiyaç sahiplerini düşünen hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik

Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik
Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu

Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

Boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak

Ortalık kan gölüne dönmüşken Cumhurbaşkanı'ndan tarihi rest geldi
Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik

Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine 'Taşıyabildiğiniz kadar alın' dedi

Milyonları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"