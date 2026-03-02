Türkiye Diyanet Vakfı, Sierra Leone'de yetimlere umut oldu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2026 yılı ramazan programları kapsamında Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de yürüttüğü yardım faaliyetleriyle yetim çocukların yaşam koşullarını iyileştiriyor.

Başkent Freetown'da çalışmalarını sürdüren vakıf, kentte 72 yetimin barındığı "The Raining Season" yetimhanesinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Tadilat kapsamında çatı bakımları yapılırken ranzalar ve yataklar yenilendi, yaşam alanları iyileştirildi. Ayrıca çocukların gıda ihtiyaçlarının karşılanması için erzak desteği sağlandı.

İhtiyaç duyulan alanlarda destek

TDV Ekip Sorumlusu Esen Ali Duman, AA muhabirine ramazan programı çerçevesinde Afrika genelinde faaliyetlerin sürdüğünü belirtti.

Gıda kolisi yardımlarının yanı sıra ihtiyaç duyulan diğer alanlarda da destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Duman, şunları kaydetti:

"Şu an bir yetimhanedeyiz, burada 80 kişi kalıyor, 72 aktif öğrencisi var. Bu yetimhane daha önceden kötü ve bakıma muhtaç durumdaydı. Bağışçılarımızın yardımları sayesinde çocuklarımızın yüzlerinin gülmesini sağlamaya çalıştık. Faaliyetlerimiz devam ediyor, bütün bağışları yerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Türk halkına destekleri için teşekkür ediyorum."

Türkiye'de yürütülen "Unutursan Yetim Kalır Projesi" kapsamında toplanan bağışların Afrika'nın farklı bölgelerinde kullanıldığını belirten Duman, "Mümkün oldukça bağışçıların yardımıyla tadilat ve tefrişatlarını yapıyoruz. Buralarda sadece gıda yardımı değil, eğitim ve kırtasiye desteği de sunuyoruz." diye konuştu.

"Türkler burada çok seviliyor"

Yardım faaliyetlerine Almanya'dan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği adına gönüllü olarak katılan Sefa Kılık ise bölge halkının Türk yardım kuruluşlarına yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Türkler burada çok seviliyor, bizi dört gözle bekliyorlar. Çok sıcak, güzel bir ortam var. Bu da bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Yetimhane sorumlusu Sorie Kamara da yağmur sezonunda binanın ciddi zarar gördüğünü, TDV'nin yaptığı çalışmalar sayesinde çocukların güvenli bir ortama kavuştuğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.