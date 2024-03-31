TDV, Nijerya'da Ramazan İftarlarına Devam Ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da ramazan vesilesiyle her gün ihtiyaç sahibi 250 kişiye iftar veriyor.

Başkent Abuja'da düzenlenen iftar programına TDV Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, TDV Nijerya Proje Temsilcisi Mehmet Savaş Eniç ve çok sayıda kişi katıldı.

Ortaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk halkının her zaman mazlumun, mağdurun, ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu ve Türk hayırseverlerin gönderdiği yardımlarla Nijerya'da her gün 250 kişiye iftar verdiklerini söyledi.

TDV Nijerya Proje Temsilcisi Eniç ise Türk halkına gönderdiği yardımlardan dolayı teşekkür etti.