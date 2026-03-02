Haberler

Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan faaliyetleri kapsamında Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde 450 aileye gıda kolisi dağıttı. İhtiyaç sahipleri, yardımlarından dolayı TDV'ye teşekkür etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan faaliyetleri kapsamında Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.

TDV, 2026 yılı ramazan programı çerçevesinde Nasarawa eyaletine bağlı çeşitli bölgelerde belirlenen 450 aileye gıda yardımı ulaştırdı.

TDV ekip sorumlusu ve beraberindeki görevli ile gönüllüler, içinde un, pirinç, şeker, makarna, salça ve yağ gibi temel gıda malzemelerinin yer aldığı kolileri ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Yardımdan faydalanan aileler, desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve TDV'ye teşekkür etti.

Türkiye Diyanet Vakfı, her yıl ramazan ayında dünyanın farklı ülkelerinde ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda ve insani yardım faaliyetleri yürütüyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
