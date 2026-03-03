Haberler

TDV Kırşehir Şubesince 50 yetim giydirildi

TDV Kırşehir Şubesince 50 yetim giydirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kırşehir Şubesi kadın gönüllüleri tarafından 50 yetime kıyafet desteği sağlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kırşehir Şubesi kadın gönüllüleri tarafından 50 yetime kıyafet desteği sağlandı.

TDV gönüllüleri, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yetimlerle bir araya geldi.

Bağışçıların ve gönüllü kadınların desteğiyle yetimlerin kışlık kıyafet ihtiyaçları karşılandı.

Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin, 50 yetim çocuğun giydirildiği programa katılarak, çocuklarla yakından ilgilendi.

Çocukların yüzünün güldüğünü ve soğuk kış günlerinde yeni kıyafetlerini kullanacaklarını vurgulayan Tekin, "Hayırseverlerimizin ve gönüllülerimizin desteğiyle 50 evladımızın kışlık ihtiyaçlarını karşılamanın huzurunu yaşıyoruz. En kısa sürede 50 yetim yavrumuzu daha giydireceğiz. Bu kış dönemi için temel hedefimiz minimum 100 evladımıza ulaşmak ve onların kış günlerini sıcak geçirmelerini sağlamak. Bu iyilik hareketinin lokomotifi olan ve gece gündüz demeden kendi emekleriyle bu kaynağı oluşturan TDV tadın gönüllülerimize hassaten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar

Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan

O iddiaları yanıtladı: İşkembeden atmayın, bunlar külliyen yalan
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

Öğretmen kızını öldüren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj! Devlet medyasına konuştu
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan

O iddiaları yanıtladı: İşkembeden atmayın, bunlar külliyen yalan
Süper Lig'de fikstür açıklandı: 2 kritik maç ertelendi

Ligdeki 2 kritik maç ertelendi
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış