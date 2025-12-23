Haberler

TDV'den Gürcistan'da 650 yetime giyim yardımı

TDV'den Gürcistan'da 650 yetime giyim yardımı
Türkiye Diyanet Vakfı, Gürcistan'ın Tiflis, Batum ve Rustavi kentlerinde ihtiyaç sahibi 650 yetim çocuğa giyim yardımı gerçekleştirdi. Proje ile çocukların temel ihtiyaçları karşılanarak toplumsal dayanışma güçlendirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Gürcistan'ın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahibi 650 yetime giyim yardımının sağlandığı bildirildi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, TDV'nin destekleriyle yürütülen "Yetim Etkinlik ve Sosyal Destek Projesi" kapsamında Gürcistan'daki yetimlere giyim yardımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu proje çerçevesinde ülkenin Tiflis ile Batum ve Rustavi kentlerindeki giyim mağazalarında her bir yetime, istediği gibi kıyafet alışverişi yapma imkanının sunulduğu ifade edildi.

Bu destekle 650 yetim çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Türkiye Diyanet Vakfı, dünyanın farklı coğrafyalarında yürüttüğü insani yardım ve sosyal destek faaliyetleriyle yetim çocukların yanında olmaya devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, başkent Tiflis'te düzenlenen "Yetim Etkinlik ve Sosyal Destek Projesi" programına Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl'ün de katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
