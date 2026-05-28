TDV gönüllüleri, Nijerli ailelerin Kurban Bayramı sevincine ortak oldu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, vekaletle kurban organizasyonu kapsamında gittikleri Nijer'de, ihtiyaç sahibi ailelerle bayram sevincini paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla yürüttüğü 2026 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu kapsamında Türkiye'den giden gönüllüler, Nijer'in farklı bölgelerinde kurban kesim ve dağıtım çalışmaları yürüttü.

Köy köy gezen gönüllüler, yoksulluk ve zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden Nijerli ailelere kurban etlerini ulaştırdı.

Gönüllüler, ailelerle yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı ve çocuklara hediyeler verdi. Duygusal anlar yaşayan aileler de Türkiye'den uzanan yardım eli dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerine teşekkür etti.

Türkiye'den giden yardımlar sayesinde bayram coşkusunu yaşayan Nijerliler, dayanışma ve kardeşlik duygusunu bir kez daha hissetti.

"Türkler burada olduğu için herkes sofrasında mutlu"

Karey Gorou köyü Muhtarı Sanda Aoudi, AA muhabirine, uzun süredir TDV'nin gönüllüsü olduğunu söyledi.

Vakfın her yıl Nijer'de böyle güzel faaliyetler yaptığını anlatan Aoudi, şöyle konuştu:

"Türkiye'den vakıf gönüllüleri gelince çok mutlu oluyoruz. Türkiye'ye her zaman dua ediyoruz. Bunlar bizim için çok önemli ve faydalı oluyor. Bazı insanların kurban alacak parası yok. Bazı aileler et yiyemiyor ama Türkler burada olduğu için herkes sofrasında mutlu. Onun için Türkiye Diyanet Vakfına ben de köylülerim adına teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı yaklaşınca köylüler bana 'Bu yıl da Türkiye Diyanet Vakfı gelecek mi? Kurban kesecek mi?' diye soruyorlar. Bu organizasyonlardan dolayı TDV'ye teşekkür ederim. Bu bayram da Türkler burada olduğu için köylüler olarak çok mutluyuz. Köyde yaklaşık 10 bin insan yaşıyor."

Gönüllülerin kurban eti verdiği Fatouma Souley de Türkiye'yi çok sevdiklerini, yapılan yardımlar sayesinde mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bayram sevinçlerini burada beraber yaşadık"

Kurban organizasyonu için Nijer'de bulunan TDV Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü görevlisi Hacı Mustafa Yalçın ise bu faaliyette yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

TDV'nin her yıl binlerce insana ulaştığını vurgulayan Yalçın, "2026 yılı kurban organizasyonu kapsamında Nijer'in Niamey şehrinde milletimizin emaneti olan kurbanlarımızı kestik. Gönüllülerimizle köy köy dolaşarak buradaki kardeşlerimize milletimizin emanetlerini teslim ettik. Nijerli kardeşlerimizle bayramlaştık, sevinçlerine ortak olduk. Çocuklara hediyeler verdik, yüzlerini güldürdük. Bayram sevinçlerini burada onlarla beraber yaşadık." ifadelerini kullandı.