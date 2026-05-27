TDV, Fildişi Sahili'nde kurban kesimlerine başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahili'nde "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında kurban kesimi ve dağıtımına başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin düzenlediği faaliyet için ülkeye gelen TDV görevlileri ve gönüllüleri, ülkenin farklı şehirlerine dağıldı.

Görevli ve gönüllülerden oluşan 29 kişilik ekip, Fildişi Sahili'ndeki partner kuruluşların temsilcileriyle yaklaşık 2 bin büyükbaş hayvan kesimine başladı.

Veteriner hekimler ise vekalet yoluyla kurban kesimini titiz bir çalışmayla yürütüyor.

Kurban vekaleti veren vatandaşların isimleri İslami usullere göre kurbanlığın başında okunuyor ve ardından tekbir getirilerek hayvanlar kesiliyor. Bu aşamalar ise vekalet verenlere gönderilmek üzere video kaydı yapılıyor.

Hisselere ayrılan kurban payları, yine gönüllü ve görevliler eşliğinde daha önce tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Kurumsal İletişim Koordinatörü Aykut Burak Şimşek, Abidjan'a bağlı Abobo bölgesinde çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Şimşek, şöyle konuştu:

"Aziz milletimizin TDV'ye emanet ettiği kurbanlıkları titizlikle seçildi. Listeler hazırlandı. İsim listeleri büyükbaş hayvanlar için 7'şer kişilik listeler halinde hazırlandı. Ekiplerimiz ve görevliler tarafından 29 kişilik gönüllülerimiz tarafından isimler tek tek okunuyor. Tekbirler eşliğinde vekalet kasaplara veriliyor ve kesimler yapılıyor. Kesimler tamamlandıktan sonra paketlenen etleri daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine bizzat götürüp dağıtacağız."

Rize Çamlıhemşin Müftüsü Muhammed Mustafa Taştekin de bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada, Abidjan halkına, Türk milletinin selamını iletti.

Kurban Bayramı'nın öneminden bahseden Taştekin, yapılan hayırların kabul olmasını diledi.

Bölgenin kanaat önderi Abdulaziz Sarba ve cami imamı ise Türk bayrağı açarak Fildişi Sahili halkına yardım gönderen Türk milletine teşekkür etti.