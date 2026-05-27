Haberler

TDV, Fildişi Sahili'nde kurban kesimlerine başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, Fildişi Sahili'nde vekalet yoluyla kurban kesimi ve dağıtımına başladı. 29 kişilik ekip, yaklaşık 2 bin büyükbaş hayvanı kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahili'nde "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında kurban kesimi ve dağıtımına başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin düzenlediği faaliyet için ülkeye gelen TDV görevlileri ve gönüllüleri, ülkenin farklı şehirlerine dağıldı.

Görevli ve gönüllülerden oluşan 29 kişilik ekip, Fildişi Sahili'ndeki partner kuruluşların temsilcileriyle yaklaşık 2 bin büyükbaş hayvan kesimine başladı.

Veteriner hekimler ise vekalet yoluyla kurban kesimini titiz bir çalışmayla yürütüyor.

Kurban vekaleti veren vatandaşların isimleri İslami usullere göre kurbanlığın başında okunuyor ve ardından tekbir getirilerek hayvanlar kesiliyor. Bu aşamalar ise vekalet verenlere gönderilmek üzere video kaydı yapılıyor.

Hisselere ayrılan kurban payları, yine gönüllü ve görevliler eşliğinde daha önce tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Kurumsal İletişim Koordinatörü Aykut Burak Şimşek, Abidjan'a bağlı Abobo bölgesinde çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Şimşek, şöyle konuştu:

"Aziz milletimizin TDV'ye emanet ettiği kurbanlıkları titizlikle seçildi. Listeler hazırlandı. İsim listeleri büyükbaş hayvanlar için 7'şer kişilik listeler halinde hazırlandı. Ekiplerimiz ve görevliler tarafından 29 kişilik gönüllülerimiz tarafından isimler tek tek okunuyor. Tekbirler eşliğinde vekalet kasaplara veriliyor ve kesimler yapılıyor. Kesimler tamamlandıktan sonra paketlenen etleri daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine bizzat götürüp dağıtacağız."

Rize Çamlıhemşin Müftüsü Muhammed Mustafa Taştekin de bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada, Abidjan halkına, Türk milletinin selamını iletti.

Kurban Bayramı'nın öneminden bahseden Taştekin, yapılan hayırların kabul olmasını diledi.

Bölgenin kanaat önderi Abdulaziz Sarba ve cami imamı ise Türk bayrağı açarak Fildişi Sahili halkına yardım gönderen Türk milletine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan Ercan
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Genel Merkez'e polisin girmesi canınızı acıttı mı?' sorusuna dikkat çeken yanıt

"Genel Merkeze polis girmesi canınızı acıttı mı?" sorusuna yanıt verdi
Kurbanlık hayvana vicdanları sızlatan muamele! Görenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi

Vicdana sığmayan görüntü! İzleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama

Ünlü deprem bilimcinin 24 yıllık evliliği bitiyor! Eşine çok suçlama
Okan Buruk sezonu Macaristan'da açıyor

Yeni sezonu Macaristan'da açıyor
'Affetmem' dediği Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yarın kurultay kararı al, siyaseti bırakırım

"Affetmem" dediği isimden çağrı geldi: Yaparsan siyaseti bırakırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram namazında Acun Ilıcalı da eşlik etti

Erdoğan gazetecilere simit ikram ederken kameraya yansıdı
Dorukhan Büyükışık dosyasında beyanlar birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması

Dosyada ifadeler birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması