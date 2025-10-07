TDV'den 'İlk Ders: Filistin' Programı

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) yeni akademik dönemin açılışı kapsamında "İlk Ders: Filistin" programı düzenlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kocatepe Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa çok sayıda yerli ve yabancı öğrenci katıldı.

Burada konuşan TDV Genel Müdürü İzani Turan, Gazze'de yaşananlar nedeniyle yeni döneme buruk bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Turan, "Gazze'de Müslümanlar birçok alanda kazanımlar elde edecek. Bu kazanımlar, oradaki mücadeleyi sürdüren kardeşlerimizin emeği ve hayatlarını ortaya koymaları neticesinde olacağına inanıyoruz. İnşallah Sumud Filosu, Gazze'nin umudu olma noktasında müthiş bir başarıyı da beraberinde getirir." dedi.

Programda Filistinli öğrenci Noor Abu Awwad da bir konuşma yaptı.

Programa, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir, TDV Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar ve Çankaya İlçe Müftüsü Mustafa Baytar da katıldı.