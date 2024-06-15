Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Burundi'de 11 bin 200 hisse kurban eti dağıtacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2024 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında bir süre önce Doğu Afrika ülkesi Burundi'nin Bujumbura kentine gelen TDV gönüllüleri, hazırlıklarını tamamladı.

Bu kapsamda organizasyonda görev yapacak personele eğitim veren gönüllüler, 3 noktada kesim yapılacak kentte kurbanlık alım işlemlerini gerçekleştirdi, kesimhaneleri kontrol etti.

TDV Burundi Koordinatörü Muhammet Fatih Sarıkaya, AA muhabirine, Türkiye Diyanet Vakfı olarak dünyanın birçok ülkesinde vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunu icra ettiklerini söyledi.

Arifeye Bujumbura'da girdiklerini belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Burada 3 bölgede kesimler yapılacak. Değerli bağışçılarımızın vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı planlıyoruz. Burada 11 bin 200 hisse kurban etini yaklaşık 200 bin aileye dağıtmayı hedefliyoruz. Geçen yıl yaşanan sel felaketi nedeniyle kampta geçici olarak yaşamlarını sürdüren selzede kardeşlerimize de kurban hisselerinden ikram edeceğiz. Allah tüm bağışçılarımızdan razı olsun, hayırlarını kabul etsin."

Bu coğrafyalarda Müslüman kardeşlerine ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Sarıkaya, "Bu organizasyonumuzu 14 gönüllü kardeşimizle icra edeceğiz. Burada ihtiyaç sahiplerine dokunacak derecede yakın olmak bizi sevindiriyor. Rabbim herkese bu tür organizasyonlara katılabilmeyi nasip etsin. İnşallah bu sene de görevimizi layıkıyla icra edeceğiz." dedi.

TDV'nin vekaletle kurban kesim organizasyonuna destek veren rap sanatçısı Resul Aydemir de Burundi'deki heyette yer alıyor.