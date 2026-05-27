TDV, Burkina Faso'da 42 bin 700 kurban hissesi dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı, Burkina Faso'da vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında 6 bin 100 büyükbaş hayvanı keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin düzenlediği faaliyet için ülkeye gelen TDV görevlileri ve gönüllüler, ülkenin farklı bölgelerine dağıldı.

49 kişilik ekip, Burkina Faso'daki partner kuruluşların temsilcileriyle 6 bin 100 büyükbaş hayvan kesimine başladı.

Veteriner hekimler vekalet yoluyla kurban kesiminde titiz bir çalışma yürütürken, kurban işleminin aşamaları vekalet verenlere gönderilmek üzere kaydedildi.

Hisselere ayrılan kurban payları, ekip üyelerince daha önce tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Hasan Rami Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burkina Faso'da 42 bin 700 hisseye denk gelen 6 bin 100 kurbanın kesileceğini söyledi.

İşlemlerin gerçekleşmesi için 49 kişilik ekiple ülkenin 20 bölgesinde faaliyet yürüttüklerini belirten Kara, şu değerlendirmede bulundu:

"Kurbandan 10 gün önce 6 kişilik ekibimiz, 2 veteriner hekimle seçim ve hayvanların küpelenme işlemlerini gerçekleştirdiler. Bayram öncesi gelen 43 kişilik ekibimiz de farklı bölgelere dağıldılar ve emanet şuuru içerisinde kurbanlarını TDV'ye vekalet yoluyla gönderen bağışçılarımızın kurbanlarının kesimini gerçekleştirecekler. Burada kesilen kurbanlar yaklaşık 2 milyon Burkina Fasolu kardeşimize dağıtılacak. Bu vesileyle kurbanlarını TDV'ye bağışlayan değerli bağışçılarımızı gönülden tebrik ediyorum. Cenabıhak kurbanlarını kabul eylesin."

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
