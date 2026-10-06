TDV, Brezilya'da 2 bin Müslümana Portekizce mealli Kur'an-ı Kerim dağıttı

TDV, Brezilya'da 2 bin Müslümana Portekizce mealli Kur'an-ı Kerim dağıttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Diyanet Vakfı, Brezilya'da yürüttüğü 'Hediyem Kur'an Olsun Projesi' kapsamında 2 bin Müslümana Portekizce mealli Kur'an-ı Kerim ulaştırdı. Dağıtımlarda 500 Portekizce dini ve kültürel eser de paylaşılırken, yerel toplum temsilcileri ve cami görevlileri hazır bulundu.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Brezilya'da 2 bin kişiye Portekizce Kur'an-ı Kerim meali ulaştırdı.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında, Brezilya'nın farklı bölgelerinde Kur'an-ı Kerim ve dini yayın dağıtım faaliyetlerini sürdürüyor.
Faaliyetler kapsamında Mesquita Santo Amaro, Mesquita do Rio Branco ve Mesquita Anhangabau bölgelerinde yaşayan Müslümanlara 2 bin Portekizce mealli Kur'an-ı Kerim ve 500 Portekizce dini ve kültürel içerikli eser ulaştırıldı.
Dağıtımlar sırasında yerel toplum temsilcileri ve cami görevlileri de hazır bulundu.