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TDV, Brezilya'da 2 bin Müslümana Portekizce mealli Kur'an-ı Kerim dağıttı

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Türkiye Diyanet Vakfı, Brezilya'da yürüttüğü 'Hediyem Kur'an Olsun Projesi' kapsamında 2 bin Müslümana Portekizce mealli Kur'an-ı Kerim ulaştırdı. Dağıtımlarda 500 Portekizce dini ve kültürel eser de paylaşılırken, yerel toplum temsilcileri ve cami görevlileri hazır bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Brezilya'da 2 bin kişiye Portekizce Kur'an-ı Kerim meali ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında, Brezilya'nın farklı bölgelerinde Kur'an-ı Kerim ve dini yayın dağıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Faaliyetler kapsamında Mesquita Santo Amaro, Mesquita do Rio Branco ve Mesquita Anhangabau bölgelerinde yaşayan Müslümanlara 2 bin Portekizce mealli Kur'an-ı Kerim ve 500 Portekizce dini ve kültürel içerikli eser ulaştırıldı.

Dağıtımlar sırasında yerel toplum temsilcileri ve cami görevlileri de hazır bulundu.

Kaynak: AA
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