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TDV, Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı öncesinde Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı. Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından düzenlenen yardım dağıtım programına Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TDV Genel Müdürü İzani Turan, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Adem Gerlegiz ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı öncesinde Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından düzenlenen yardım dağıtım programına Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TDV Genel Müdürü İzani Turan, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Adem Gerlegiz ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Atay, programda yaptığı konuşmada, yaklaşan ramazan ayının huzurlu, bereketli geçmesi dileğinde bulundu.

Atay, "Kardeşliğimizin bir sembolü olarak Türk halkından ramazan ayında sizlerin biraz daha rahat etmeniz, bu ayı daha bereketli kılmak için bazı hediyelerimiz var. Onları takdim etmek için burada toplandık. Bunlar Türk halkının, Türkiye'deki kardeşlerinizin sizlere olan hediyesidir." diye konuştu.

Başkent Tiran'daki etkinlikte "Ulusal Engelliler Derneği Yaşam Umudu" bünyesinde bulunan vatandaşlara şeker, pirinç, yağ, makarna, fasulye ve diğer gıda ürünlerinin olduğu yaklaşık 100 paket dağıtıldı.

TDV destekleriyle ülke genelinde ramazan ayı vesilesiyle 600 gıda paketi dağıtılacak.???????

Kaynak: AA / Güncel

İzani Turan Türkiye Tiran Dünya Güncel Haberler

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