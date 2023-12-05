TDV, 100 Bin Gönüllüye Ulaştı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, 38 bini kayıtlı olmak üzere 100 bin gönüllüye ulaştıklarını belirtti. Turan, gönüllülük çalışmalarının hızla ilerlediğini ve kadınların bu alanda daha fazla emek verdiğini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, 38 bini kayıtlı olmak üzere 100 bin gönüllüye ulaştıklarını belirtti.

Turan, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında TDV Genel Merkezi'nde vakfın gönüllüleriyle bir araya geldi.

Farklı alanlarda çalışan binlerce gönüllülerinin olduğunu söyleyen Turan, "38 bin gönüllüye ulaştık. Ancak bunlar kayıtlı olanlar. Kaydı girmeyenlerle beraber 100 bine ulaştık." bilgisini verdi.

Gönüllülük çalışmalarını geç fark ettiklerini ancak çok hızlı yol aldıklarını belirten Turan, kadınların bu alanda verdiği emeğin erkeklerden daha fazla olduğunu dile getirdi.

Hayırseverlerin desteğiyle TDV'nin 149 ülkede faaliyet yürüttüğünü anlatan Turan, ilgili ülkelere yardımların ulaşmasında aracı olan gönüllülere teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında 2 milyon insana ulaştıklarını bildiren Turan, "mavi yelekli" TDV gönüllülerinin yaptıkları hizmetlerle vatandaşlar tarafından "mavi melek" olarak tanımlandığını kaydetti.