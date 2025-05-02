TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı Ziyaret Etti

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi olarak KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret ettiklerini bildirdi.

Yıldırım paylaşımında, "KKTC'nin, TDT'de gözlemci üye sıfatıyla kültürel, sanat, eğitim, teknolojik faaliyetlere daha fazla katılması konusunda üye devletlerce teşvik edilmesi arzusundayız." ifadesine yer verdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım'a yürüttüğü çalışmalar ve hizmetlerden dolayı duyduğu saygıyı dile getirdi.

Tatar, KKTC'de yaşanan gelişmelere değinerek, bu konuda Yıldırım'ın hizmetlerinin ve katkılarının yadsınamaz olduğunu ifade etti.

KKTC'nin gelişimine işaret eden Tatar, bu kapsamda hizmet verenlere teşekkürlerini yineledi.

KKTC'nin tanınması ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde verilen emeklerin önemine vurgu yapan Tatar, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olarak kabul edilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarına değindi.

Tatar, TDT Aksakallar Konseyi'nin çok kıymetli ve önemli bir pozisyonda olduğunu belirterek, Türk Devletleri Aksakallar Konseyi 17. toplantısının KKTC'de yapılmasını "tarihi bir gelişme" olarak nitelendirdi.

KKTC'de yapılan TEKNOFEST'in Türkiye'nin teknoloji alanında yön verdiği havacılık, uzay ve teknoloji festivali olduğunu kaydeden Tatar, organizasyonun öncülüğünü yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve emek veren herkese teşekkür etti.