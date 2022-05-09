TDP Genel Başkanı Sarıgül gündemi değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "9 milyon Suriyeliye bakan Türkiye'min, 250 bin kader mahkumuna da bakacak gücü vardır." dedi.

Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Ülkenin içinde bulunduğu sosyal şartların bir af çıkartmayı gerektirdiğini savunan Sarıgül, 9 Nisan'da af çağrısında bulunduklarını, o günden beri de af çağrılarını yinelemeye devam ettiklerini söyledi.

"Yeni bir af çıkartalım adı da toplumsal barış affı olsun." diyen Sarıgül, cezaevlerinden çıkacak mahkumlara psikolojik ve ekonomik destek verilmesi, vatandaşlarla kaynaşmalarına yardımcı olunması gerektiğini kaydetti.

Mustafa Sarıgül, "9 milyon Suriyeliye bakan Türkiye'min, 250 bin kader mahkumuna da bakacak gücü vardır." diye konuştu.

Türkiye'nin vicdanına seslendiğini dile getiren Sarıgül, oy alma gerekçesiyle bu çağrıyı yapmadıklarını, barış elini kader mahkumlarına uzatma çağrısında bulunduklarını belirtti.

Kovid-19 nedeniyle verilen açık cezaevi izinlerinin mayıs ayı sonunda sona ereceğine de işaret eden Sarıgül, "7 kişilik koğuşlarda 30-40 kişi kalıyor, izin sonrası 80 bin kişi cezaevlerine dönecek ve şartlar daha da ağırlaşacak. Zaten iki yıldır bu insanlar topluma alıştılar. Af çıkana kadar bunların sürelerini uzatmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Türkiye huzursuz olursa Avrupa da huzur bulamaz"

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mülteciler ve göçmenlerin giderek milli güvenlik sorunu haline geldiğini, huzursuzluğun hat safhada olduğunu, siyasi sorumluların bunu siyaset malzemesi yaparak gerginliği artırdığını öne sürdü. Avrupa'nın mülteci sorunun Türkiye'nin üzerine yıkıp kenara çekilmesine izin veremeyeceklerini söyleyen Sarıgül, "Avrupa şunu bilmeli, Türkiye huzursuz olursa Avrupa da huzur bulamaz." dedi.

Ekonomi politikalarını da eleştiren Mustafa Sarıgül, vatandaşın geçim sıkıntısı pahalılık ve zamlar altında bunaldığını belirterek, Türkiye'nin son 20 yılda, üretmeden tükettiğini, olanı harcadığını ve sıcak parayı da imar değişiklikleri ile inşaatlara harcadığını savundu.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, "Kredi kartları ile harcama yapmayı zenginlik saydık. Mucize adam ve formüllere gerek yok, zaman ekonomik milliyetçilik zamanı." değerlendirmesini yaptı.