TCG Yıldırım fırkateyninden, Libya açıklarında eğitim faaliyeti

LİBYA açıklarında TCG Yıldırım fırkateyni tarafından Keşif/Gözetleme, Hava Savunma desteği ve Karadan İhbar Kontrol eğitimleri gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Libya açıklarında Türk Deniz Görev Grubu görevine devam eden TCG Yıldırım fırkateyni tarafından, 6-7 Ocak'ta Keşif/Gözetleme, Hava Savunma desteği ve Karadan İhbar Kontrol eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitim faaliyetine ilişkin bakanlığın sanal medya hesabından fotoğraflar paylaşıldı.