TCG Yıldırım fırkateyninden, Libya açıklarında eğitim faaliyeti
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Yıldırım fırkateyninin 6-7 Ocak tarihlerinde Libya açıklarında Keşif, Hava Savunma desteği ve Karadan İhbar Kontrol eğitimleri yaptığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Libya açıklarında Türk Deniz Görev Grubu görevine devam eden TCG Yıldırım fırkateyni tarafından, 6-7 Ocak'ta Keşif/Gözetleme, Hava Savunma desteği ve Karadan İhbar Kontrol eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitim faaliyetine ilişkin bakanlığın sanal medya hesabından fotoğraflar paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel