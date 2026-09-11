TCG Savarona, İstanbul'u ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) TCG Savarona Eğitim Gemisi'nin, 12-27 Eylül arasında İstanbul'da bulunacağını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG Savarona Eğitim Gemisi, İstanbul'daki liman ziyaretleri kapsamında, 12-13 Eylül'de Dolmabahçe, 19-20 Eylül'de Heybeliada, 26-27 Eylül'de de Moda/Fenerbahçe demir yerinde bulunacak.

Kaynak: AA