TCG Salihreis Fırkateyni, Phoenix Express-2024 Tatbikatı'nda
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salihreis fırkateyninin 4-15 Kasım tarihlerinde Tunus'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Phoenix Express-2024 Tatbikatı'na katıldığını açıkladı. Tatbikat sırasında Tunus liman ziyareti yapıldı ve 14 Kasım'da Tunus Deniz Kuvvetleri ile eğitimler gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salihreis fırkateyninin "Phoenix Express-2024 Tatbikatı"na katıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG Salihreis fırkateyni, 4-15 Kasım tarihlerinde Tunus ev sahipliğinde icra edilen Phoenix Express-2024 Tatbikatı'na katıldı. Tatbikat kapsamında Tunus liman ziyareti icra edildi. 14 Kasım'da Tunus Deniz Kuvvetlerine ait OPV SYPHAX karakol gemisiyle eğitimler yapıldı." ifadelerine yer verildi.