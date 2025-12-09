Tcg Oruçreis Fırkateyninde Libya Deniz Harp Okulu Öğrencilerine Eğitim Verildi

(ANKARA) - Türk Deniz Görev Grubu görevine devam eden TCG Oruçreis fırkateyni tarafından HOMS Müşterek Eğitim Merkezi Komutanlığı koordinesinde, 4-6 Aralık tarihlerinde Libya Deniz Harp Okulu öğrencilerine limanda ve seyirde eğitimler verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Deniz Görev Grubu görevine devam eden TCG Oruçreis fırkateyni tarafından HOMS Müşterek Eğitim Merkezi Komutanlığı koordinesinde; Libya Deniz Harp Okulu öğrencilerine limanda ve seyirde eğitimler verildi. Eğitim sonrasında Libya Deniz Harp Okulu öğrencilerine eğitim sertifikaları törenle takdim edildi" ifadelerine yer verildi.