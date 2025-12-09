Tcg Oruçreis Fırkateyninde Libya Deniz Harp Okulu Öğrencilerine Eğitim Verildi
Türk Deniz Görev Grubu'na bağlı TCG Oruçreis fırkateyni, HOMS Müşterek Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak Libya Deniz Harp Okulu öğrencilerine limanda ve seyirde eğitimler gerçekleştirdi. Eğitimlerin ardından öğrencilere sertifikaları verildi.
(ANKARA) - Türk Deniz Görev Grubu görevine devam eden TCG Oruçreis fırkateyni tarafından HOMS Müşterek Eğitim Merkezi Komutanlığı koordinesinde, 4-6 Aralık tarihlerinde Libya Deniz Harp Okulu öğrencilerine limanda ve seyirde eğitimler verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Deniz Görev Grubu görevine devam eden TCG Oruçreis fırkateyni tarafından HOMS Müşterek Eğitim Merkezi Komutanlığı koordinesinde; Libya Deniz Harp Okulu öğrencilerine limanda ve seyirde eğitimler verildi. Eğitim sonrasında Libya Deniz Harp Okulu öğrencilerine eğitim sertifikaları törenle takdim edildi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA / Güncel