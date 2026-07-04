TCG Oruçreis, ABD'nin 250. kuruluş yılı töreni için New York Limanı'na demirledi
Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruçreis, ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında New York Limanı'na demir attı. Gemi, 5 Temmuz'daki uluslararası deniz geçit törenine katılacak.
Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Oruçreis, ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek törene katılmak için New York Limanı'na demir attı.
TCG Oruçreis, New York'ta 5 Temmuz'da düzenlenecek "International Naval Review ve Parade of Sail" etkinliklerine katılmak üzere ABD'ye geldi.
ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında New York Limanı'na demir atan TCG Oruçreis, dünyanın farklı ülkelerinden gelen savaş gemileriyle birlikte Hudson Nehri'nde düzenlenecek deniz geçit törenine katılacak.
Kaynak: AA / Yasin Yorgancı