TCG Nusret Müze Gemisi, Yalova'da ziyarete açıldı - Haberler

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011 yılında Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen 'TCG Nusret Müze Gemisi', Yalova'da ziyarete açıldı.

Çanakkale'den çıktığı Marmara yolculuğu kapsamında Yalova'ya gelen TCG Nusret Müze Gemisi, kent sakinlerinden ilgi gördü.

Sorumlu subaylar ve geminin ikinci kaptanı tarafından Nusret Mayın Gemisi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Müze geminin, 1911 yılında Almanya'nın Kiel Tersanesi'ne sipariş edilen ve 1913'te Osmanlı Donanmasına teslim edilen Nusret Mayın Gemisi'nin 2011'te Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa edilmiş hali olduğu belirtildi.

Daha sonra geminin içinde müze haline getirilen kısımlarda geminin tarihçesi anlatıldı.