TCG Kınalıada, Libya Deniz Kuvvetleri ile Eğitim Gerçekleştirdi

SHAFAK HÜCUMBOTU İLE EĞİTİM YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TCG Kınalıada, 17-18 Ağustos tarihlerinde Trablus/ Libya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi. Trablus Limanı'ndan ayrılmasını müteakip Libya Deniz Kuvvetleri'ne ait Shafak Hücumbotu ile denizde eğitimler icra etti" denildi.