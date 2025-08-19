TCG Kınalıada, Libya Deniz Kuvvetleri ile Eğitim Gerçekleştirdi

TCG Kınalıada, Libya Deniz Kuvvetleri ile Eğitim Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kınalıada'nın Libya'da Shafak Hücumbotu ile denizde eğitim gerçekleştirdiğini açıkladı.

SHAFAK HÜCUMBOTU İLE EĞİTİM YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TCG Kınalıada, 17-18 Ağustos tarihlerinde Trablus/ Libya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi. Trablus Limanı'ndan ayrılmasını müteakip Libya Deniz Kuvvetleri'ne ait Shafak Hücumbotu ile denizde eğitimler icra etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
