TCG Kınalıada, Libya Deniz Kuvvetleri ile Eğitim Gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kınalıada'nın Libya'da Shafak Hücumbotu ile denizde eğitim gerçekleştirdiğini açıkladı.
SHAFAK HÜCUMBOTU İLE EĞİTİM YAPTI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TCG Kınalıada, 17-18 Ağustos tarihlerinde Trablus/ Libya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi. Trablus Limanı'ndan ayrılmasını müteakip Libya Deniz Kuvvetleri'ne ait Shafak Hücumbotu ile denizde eğitimler icra etti" denildi.
