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Sinop'ta Zafer Bayramı'nda TCG-KİLİMLİ Gemisi Ziyarete Açıldı

Sinop'ta Zafer Bayramı'nda TCG-KİLİMLİ Gemisi Ziyarete Açıldı
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30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Sinop Limanı'na demirleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCG KİLİMLİ (P-1209) gemisi halkın ziyaretine açıldı. Ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verilirken, vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sinop'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi TCG-KİLİMLİ (P-1209) halkın ziyaretine açıldı.

Sinop Limanı'ndaki iskeleye demirleyen TCG-KİLİMLİ (P-1209) gemisi vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

Burada Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli personelce, vatandaşlara gemi hakkında bilgi verildi.

Geminin ziyarete açık kısımlarını görme fırsatı yakalayan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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