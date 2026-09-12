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TCG Kemalreis ve TCG Yzb. Güngör Durmuş gemileri Hint Okyanusu'nda eğitim yaptı

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TCG Kemalreis ve TCG Yzb. Güngör Durmuş'un Hint Okyanusu'nda eğitimler gerçekleştirdiği bildirildi.

Tcg Kemalreis ve TCG Yzb. Güngör Durmuş'un Hint Okyanusu'nda eğitimler gerçekleştirdiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Somali Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Somali'ye intikal eden TCG Kemalreis ve TCG Yzb. Güngör Durmuş, Hint Okyanusu'nda eğitimler icra etti." ifadeleri kullanıldı.

Eğitimlere ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

Kaynak: AA
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