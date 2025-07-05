TCG İstanbul Fırkateyninden Fiili Atış Testleri Başarıyla Gerçekleşti

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Milli Savunma Bakanlığı, TCG İstanbul fırkateyninden yapılan atış testlerinde hedeflerin tam isabetle vurulduğunu açıkladı. Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, MİLGEM Beşinci Gemi Tedariki Projesi kapsamındaki testler başarılı bir şekilde tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG İstanbul fırkateyninden gerçekleşen fiili atış testlerinde hedeflerin tam isabetle vurulduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Mazimiz şanlı, yarınlarımız güçlüdür bizim. 'MİLGEM Beşinci Gemi Tedariki Projesi' kapsamında, TCG İstanbul fırkateyninden gerçekleşen fiili atışlarla hedefler tam isabetle vuruldu. Tarihten gelen gücümüze güç katmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, atışlı test faaliyetlerine ilişkin görüntüler de yer aldı.

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Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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