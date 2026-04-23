TCG Gökçeada, 23 Nisan'da Mersin'de ziyarete açıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG GÖKÇEADA savaş gemisi, Mersin Limanı'nda ziyarete açıldı. TCG Gökçeada, 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşları ağırladı. Yaklaşık 142 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğindeki savaş gemisine özellikle çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçiler geminin çeşitli bölümlerini gezerek savaş gemisini yakından görme imkanı buldu. Aileler hatıra fotoğrafı çektirirken, görevli personel de gemi hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Görevliler gemiyi ziyaret eden çocuklara bayrak ve balon hediye etti.

