TCG Erdemli Mayın Avlama gemisi, 23 Nisan'da ziyarete açıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan Karadeniz Bölge Komutanlığı Limanı'ndaki TCG Erdemli Mayın Avlama gemisi ziyarete açıldı. 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açılan gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. M-264 bordo numaralı gemi hakkında ziyaretçiler, personelden bilgi alırken; geminin 20 mm'lik makinalı tüfeği önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ailesiyle birlikte TCG Erdemli'yi ziyaret eden Ali Murat Serbest (8), "Çok güzel, çocuklar için 23 Nisan çok güzel. Bugün hem en güzel günüm hem de gemiyi gezmek muhteşemdi" dedi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/EREĞLİ, (Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı