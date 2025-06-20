TCG Büyükada, Sri Lanka'da Liman Ziyareti Gerçekleştirdi

TCG Büyükada, Sri Lanka'da Liman Ziyareti Gerçekleştirdi
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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Büyükada'nın 13-18 Haziran tarihleri arasında Sri Lanka'nın Kolombo kentinde liman ziyareti yaptığını ve burada yerel deniz kuvvetleriyle eğitimler icra edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Büyükada'nın 13-18 Haziran tarihleri arasında Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da liman ziyareti icra ettiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TCG Büyükada'nın, Malezya'nın Langkawi Adası'nda düzenlenen 17. Langkawi Uluslararası Denizcilik, Uzay ve Havacılık Fuarı seyri kapsamında, 13-18 Haziran tarihleri arasında Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da liman ziyareti yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Liman ziyareti kapsamında TCG Büyükada, 18 Haziran tarihinde Kolombo Büyükelçimiz tarafından uğurlama maksadıyla ziyaret edildi. Sri Lanka Deniz Kuvvetlerine ait SLNS Gajabahu fırkateyni ile eğitimler icra etti." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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