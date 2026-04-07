TBMM Genel Kurulu'nda Ak Parti'nin TBMM Genel Kurulu'nun Gündem ve Çalışma Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Önerisi Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren 'Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni bu hafta boyunca görüşecek. Ayrıca tarım ve ormanla ilgili düzenlemeler de gündemde.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilen grup önerisine göre, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" gündemin birinci sırasına alınarak bu hafta boyunca görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, AK Parti Grubu'nun Meclis'in çalışma takvimi ve gündemine ilişkin sunduğu grup önerisi, AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi.

Kabul edilen öneri uyarınca, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" gündemin birinci sırasına alındı. Genel Kurul, bu hafta sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşecek. Çarşamba günkü birleşiminde söz konusu kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanamaması halinde, 9 Nisan 2026 Perşembe günkü birleşiminde kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanana kadar çalışacak.

Öte yandan tarıma ve ormana yönelik düzenlemeleri içeren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" de gündemin altıncı sırasında yer aldı.

Öneriye göre, Meclis Genel Kurulu'nda 14 Nisan Salı günü ise fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemelerini içeren "Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşülecek. Genel Kurul, 21 Nisan Salı gününden itibaren ise bazı uluslararası anlaşmaları ele alacak.

Genel Kurul, 23 Nisan özel oturumu ile toplanacak

Kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, TBMM Genel Kurulu 23 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te TBMM'nin kuruluşunun 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel oturumuyla toplanacak. Özel oturumda siyasi partilerin grup başkanlarına 10'ar, grubu bulunmayan siyasi partilerin genel başkanlarına 3'er dakika söz verilecek. Oturumda başka konu görüşülmeyecek.

Doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlandı.

Kaynak: ANKA
