CHP Grup Toplantısı'nda Özgür Özel Konuşacak
TBMM Başkanlığı, CHP Grup Toplantısı'nı yarın saat 13.30'da Özgür Özel'in konuşmasıyla gündemine aldı. Bu karar, Özel ve Kılıçdaroğlu arasındaki grup toplantısı tartışmalarını sonlandırdı.
İstinaf mahkemesinin CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik iptal kararı ve Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesi sonrasında, CHP'nin salı günleri düzenlenen haftalık grup toplantısını, Özgür Özel'in mi Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yapacağı tartışmalarına son nokta kondu.
Kaynak: ANKA