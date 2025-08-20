TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakan kişi tutuklandı

Ankara'da, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen M.E.F., Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde otomobilini yaktı. Çok sayıda suç kaydı olduğu ifade edilen şahıs, tutuklandı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobiliyle Mersin'den gelen M.E.F., TBMM önünde kullandığı 33 FC 312 plakalı otomobilini yaktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi. Şahıs gözaltına alındı.

ÖTV İNDİRİMİ ÇIKMADIĞI İÇİN ARACINI YAKMIŞ

İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yapılan incelemede şahsın Mersin'de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve 'hurda araç teşvikiyle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir. Şahsın, aralarında hırsızlık, motorlu taşıt hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir. Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de '10 yıl cezaevinde yattım' diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir" denildi.

Şüpheli M.E.F., 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.