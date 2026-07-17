TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu İstanbul'da toplandı

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, İstanbul'a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında İstanbul Valiliği'nde toplantı düzenledi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, araştırma sahasına giren konularda inceleme gerçekleştirmek amacıyla İstanbul'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Bu kapsamda komisyon üyeleri, İstanbul Valisi Davut Gül'ün ev sahipliğinde Valilik'te düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, komisyonun bugünkü toplantısını İstanbul ölçeğinde yaptığını söyledi.

Toplantıda, o dönem adı İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan okulda 2 Mart'ta lise öğrencisi tarafından görevi başındaki öğretmen Fatma Nur Çelik'in bıçaklanarak öldürüldüğü, 2 kişinin de yaraladığı olaya ilişkin ilgili vali yardımcısının komisyon üyelerine bilgi vereceğini aktaran Beyazıt, yarın da söz konusu okulun idarecileri ve öğretmenleri ile o dönemde görevden alınan yetkililerle bir araya gelerek çalışma yapacaklarını belirtti.

Beyazıt, çalışmaların çocuklar ve eğitim öğretim hayatı açısından hayırlara vesile olmasını diledi.

İstanbul Valisi Davut Gül de hem İstanbul hem de Türkiye genelindeki çalışmaların mevcut durumun daha iyiye gitmesi açısından faydalı olacağını ifade etti.