Meclis lokantasında stajyer kız öğrencilere istismar davasında istenen cezalar belli oldu

TBMM lokantasında stajyer kız öğrencilere istismar iddiasına ilişkin 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, önceki celse tahliye edilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanan sanıklar Recep Seven, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Halil İlker Güner ve tutuksuz sanık Ramazan Çetin ile taraf avukatları hazır bulundu.

Hakim, basın mensupları ve izleyicilerin salona alınmayacağını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, tutuklu sanık İbrahim Beşlioğlu, önceki beyanlarını tekrarlayarak tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Halil İlker Güner, 6 aydır tutuklu bulunduğundan ailesinin ve kendisinin zor durumda olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Tutuklu sanıklar Recep Seven ve Durmuş Uğurlu da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin tutuklu oldukları süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmelerini istedi.

Müşteki avukatı ise sanıkların suçlamaların bazılarını kabul ettiklerini ancak verdikleri beyanların cezadan kurtulmak amaçlı olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Esas hakkında mütalaasını açıklamak üzere söz alan cumhuriyet savcısı, mahkemeden tüm sanıkların "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından ayrı ayrı 16 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını ve mevcut hallerinin devamını talep etti.

Savcı, ayrıca TBMM lokantasında stajyer olan mağdurlara yönelik eylemleri "kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar" kapsamında değerlendirilerek sanıkların cezalarında artırım yapılmasını istedi.

Söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Ara kararını veren mahkeme, avukatların ek süre talebini kabul ederek duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden, olay tarihinde 18 yaşından küçük 4 mağdurun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Ramazan Çetin ve Recep Seven tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede, mağdurlara yönelik kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalandıkları, eğitici-öğretici yükümlülüğü bulunan kişilerden olmaları nedeniyle bahse konu zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği belirtilmişti.

Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.