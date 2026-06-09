Soylu'ya Özel'den 20 bin lira tazminat

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 22 Ekim ile 3 ve 8 Aralık 2021 tarihlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e açtığı davada, 20 bin lira manevi tazminat kazandı.

Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Soylu'nun avukatları katıldı.

Soylu'nun avukatı beyanında, önceki beyanlarını tekrar ettiğini bildirerek, davanın kabulünü istedi.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Özgür Özel'in, Soylu'ya 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.