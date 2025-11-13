TBMM Genel Kurulu Toplanamadı

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmadığından toplanamadı. TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, 18 Kasım Salı günü toplanmak üzere birleşimi kapattı.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Genel Kurul'un 17'nci birleşimini açmak için Başkanlık Divanı'nda yerini aldı. Bingöl, Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalara başlanamadığını belirterek, "Alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 18 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu birleşimi dün de C-130 tipi askeri uçağın Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olması nedeniyle AK Parti'nin önerisi üzerine 2 RTÜK üyesi seçiminin ardından kapatılmıştı.