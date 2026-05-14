Haberler

CHP'li Genç: Ruhsatsız silah salgını büyüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Milletvekili Aşkın Genç, 2025'te 110 bin, 2026'nın ilk çeyreğinde 25 bin ruhsatsız silah ele geçirildiğini belirterek, bireysel silahlanmanın toplumsal güvenliği tehdit ettiğini ve acil önlem alınması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, bireysel silahlanmadaki artışa dikkat çektiği konuşmasında, 2025'te 110 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildiğini hatırlatan Genç, 2026'nın ilk üç ayında ise 25 bini aşkın ruhsatsız silah yakalandığını belirterek "Tartışmaların birkaç saniyede silahlı saldırıya dönüştüğü bir ortam oluştu" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bireysel silahlanmanın artık toplumsal güvenliği tehdit eden yapısal bir soruna dönüştüğünü söyledi. Ruhsatsız silah ticaretine, internetten satışlara ve denetimsizliğe karşı daha etkili önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl bu kürsüde bireysel silahlanmanın ciddi bir toplumsal güvenlik sorunu haline geldiğini söylemiştik. Aradan bir yıl geçti ama tablo daha da ağırlaştı: 2025 yılında 110 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi, 119 binden fazla kişi hakkında işlem yapıldı, 2026'nın ilk üç ayında ise 25 bini aşkın ruhsatsız silah yakalandı. Bu veriler bugün hala her gün yaklaşık 284 ruhsatsız silahın ele geçirdiğini göstermektedir. Geçtiğimiz yıl 3 binden fazla silahlı şiddet olayı yaşandı, 2 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti; tartışmaların birkaç saniyede silahlı saldırıya dönüştüğü bir ortam oluştu. Devletin görevi vatandaşın silahı yönelmesini izlemek değil vatandaşın can güvenliğini sağlamaktır. Ruhsatsız silah ticaretine, internetten satışlara ve denetimsizliğe karşı çok daha etkili adımlar atılmalıdır."

Kaynak: ANKA
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti

Trump'ın ağzı kulaklarında! Çin'in attığı imzaya inanmakta zorlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Arda Güler'in fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı

Arda'nın fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı
II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in torunu battı

İstanbul Adliyesi'ne uyuşturucuyla girmeye çalışan şüpheli yakalandı

Adliyede bir ilginç olay! Boşanma davası açmaya bakın neyle geldi
Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times'a dava açıyor

ABD'li gazete dünyaya rezil etti! Çılgına dönüp talimat verdi
Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu
Otobüste gergin anlar! Şoföre 'Kes sesini, beklemek zorundasın' diye bağırdı

Otobüste tepki çeken görüntü
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi